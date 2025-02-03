«Проморгали доктора»: олимпийская чемпионка обвинила врачей в смерти 28-летнего фигуриста Гринькова

В смерти фигуриста Сергея Гринькова, который скончался на тренировке в США, могут быть виноваты врачи. Соответствующее мнение выразила олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

Ее комментарий приводит NEWS.ru.

По словам Бестемьяновой, спортсмен ушел из жизни неожиданно. Она вспоминает о Гринькове как о талантливом спортсмене и любящем муже.

Фигурист умер в возрасте 28 лет.

«На самом деле мы считаем, что проморгали доктора, потому что он долгое время жаловался на боли в спине. Никому и в голову не пришло, что это могло быть сердце», - поделилась она.

Напомним, Гриньков скончался в США в 1995 году: на тренировке ему стало плохо, спортсмен потерял сознание. Врачи отмечали, что проблемы с сердечно-сосудистой системой маскировались болями в спине. Причиной смерти называли обширный инфаркт.

Ранее стало известно, где похоронят российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, которые умерли в результате авиакатастрофы в США.