Раскрыто место похорон российских фигуристов, погибших в авиакатастрофе

Российских фигуристов Евгению Шишкову и Вадима Наумова, погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном, похоронят в США, рассказала мать спортсмена Ия Наумова.

В разговоре с ТАСС женщина пояснила, что хоронить фигуристов будут в США, но тело Вадима пока еще не нашли.

Чемпионы мира по фигурному катанию 1994 года находились в самолете, столкнувшемся с военным вертолетом над Вашингтоном 29 января. Незадолго до трагедии в Канзасе закончился чемпионат США по фигурному катанию, на котором их 23-летний сын Максим занял четвертое место. Перед гибелью супруги признавались ему в любви.

Наследник спортсменов чудом остался жив — он вылетел раньше родителей. Его спасла разница в соревнованиях.

Евгения Шишкова и Вадим Наумов эмигрировали в США в 1998 году. За границей они работали тренерами. Ранее проживающие в Санкт-Петербурге родители спортсмена рассказали, что фигуристы планировали вернуться в Россию, но сначала они хотели доработать до пенсии в США.