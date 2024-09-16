Проломили голову: украинская разведка сообщила об убийстве спецкора ГТРК «Белгород» Александра Коробова

Украинские разведчики утверждают, что российский специальный корреспондент Александр Коробов был убит. СБУ сначала показала кадры, как журналист куда-то идет по улице, а потом продемонстрировала ролик с его бездыханным телом, передает Telegram-канал Readovka.

Информация о гибели спецкора до сих пор не подтверждена. По данным СБУ, журналисту, который часто выезжал на командировки в ДНР и ЛНР, проломили голову. Затем раненый корреспондент был убит.

Белогородские паблики делятся другой информацией. По их данным, Коробов действительно пострадал, однако не умирал. Сейчас журналист находится в больнице, где ему оказывается необходимая помощь. При этом на видео, предоставленное украинской стороной, невозможно точно идентифицировать личность раненого мужчины.

Ранее пострадавшего в Курской области военкора Евгения Поддубного выписали из больницы. Об этом сообщила главред RT Маргарита Симоньян.