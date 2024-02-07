Лежал в луже крови: в петербургской парадной нашли тело парня с воткнутыми в голову перилами

В парадной дома на улице Марата в Санкт-Петербурге женщина случайно нашла мертвого парня. У него из головы торчали перила.

Жительница Петербурга увидела тело парня, лежащего в луже крови, в парадной № 5 дома № 54/34 по улице Марата. Она заявила правоохранителям, что у него из головы торчит предмет, похожий на лопату.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что парень упал с верхнего этажа, а сверху на него обрушились перила. Выясняются причины случившегося. Тело погибшего отправили в морг, пишет 78.ru.

Издание утверждает, что на верхнем этаже дома была вечеринка. Неизвестно, как рухнул парень, но перила действительно упали на него. Вероятно, он мог на них облокотиться.

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