Планировала уйти: мужчина, застреливший маленькую дочь в Подмосковье, конфликтовал с женой

Жена хотела уйти с ребенком от мужчины, который застрелил 4-летнюю дочь в Подмосковье. Все произошло в Пушкине. Родственники рассказали о жизни супругов и о том, что между ними были конфликты.

Все произошло в многоэтажке, где проживала семья – 38-летний муж, 30-летняя жена и их маленькая дочь. Как пишет mk.ru, глава окончил Институт высоких технологий по специальности «Точные приборы и измерительные системы» и увлекался страйкболом, а в соцсетях оставлял милые сообщения о ребенке и хвастался ее успехами. Он писал, что «нет ничего важнее семьи».

С виду это была благополучная семья, но родственники мужчины говорят, что у них с супругой были плохие отношения. Женщина даже собиралась взять ребенка и уйти от избранника, но он был против.

В ночь на 14 июля дома произошел конфликт. Соседи рассказали, что слышали шум. А днем мать позвонила в полицию и рассказала, что муж убил ребенка и свел счеты с жизнью.

«После произошедшего я видела его супругу, она была заплаканная, но ранения я не разглядела», – поделилась соседка по дому.

На данный момент возбуждено уголовное дело по факту убийства ребенка, проводится проверка.

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