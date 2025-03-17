Пролежало семь месяцев в больнице: под Суджей нашли тело беременной россиянки, которую расстреляли бойцы ВСУ

Украинские бойцы в августе прошлого года вторглись на территорию Курской области. Под ударом оказался Суджанский район. Местные жители предпринимали попытки эвакуироваться самостоятельно, однако удалось это далеко не всем. Так, от пуль захватчиков погибла беременная россиянка, которая вместе с семьей направлялась в безопасное место. Ее тело обнаружили спустя более чем полгода. Об этом сообщил экс-глава Суджанского района Александр Богачев.

Бывший руководитель поделился информацией с РИА Новости. Он рассказал журналистам, что убитую ВСУ россиянку опознали по отличительным признакам. У нее была татуировка на предплечье. То, что это именно та расстрелянная девушка, подтвердил ее муж и главврач больницы, где лежало ее тело.

Труп находился в Суджанской районной больнице семь месяцев. Все это время прилегающую территорию занимали украинские силы. Недавно российским бойцам удалось выбить их оттуда.

Ранее сообщалось о смерти сотрудницы краевого музея в освобожденной Судже. Она погибла в результате удара ВСУ.