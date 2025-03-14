Дождалась освобождения, но вскоре погибла: ВСУ убили сотрудницу краевого музея в Судже

Сотрудница краевого музея в освобожденной Судже погибла в результате украинского удара. ВСУ уничтожили памятник архитектуры, в котором находилась женщина.

Об этом рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные нанесли удар по Судже, которую недавно освободили российские бойцы.

В результате обстрела погибла сотрудница музея. Она оставалась в городе даже после того, как его заняли ВСУ. Она ждала освобождения, и через несколько дней после радостного события погибла.

Также при обстреле пострадали еще двое сотрудников музея. Хинштейн написал, что им и их семьям будет оказана необходимая помощь.

Ранее стало известно, как готовилась и проходила секретная операция «Поток» в Судже. В ней принимали участие 800 человек.