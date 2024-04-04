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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 04 апреля 2024, 10:00
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Пролежало несколько месяцев: подростки нашли тело мужчины, перемотанное скотчем и завернутое в одеяло

В Красноярске подростки нашли на помойки перемотанное скотчем тело мужчины.
Пролежало несколько месяцев: подростки нашли тело мужчины, перемотанное скотчем и завернутое в одеяло

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины в Красноярске. Его труп обнаружили подростки, гулявшие поздно вечером возле помойки, передает Telegram-канал Kras Mash.

Школьники наткнулись на тело мужчины на Парашютной улице. Один из парней откинул ногой одеяло и заметил под ним скрытый от глаз труп. Увиденное поразило юношей. Погибший по какой-то причине был перемотан скотчем.

При этом тело выглядело так, будто пролежало в этом месте несколько месяцев. Его мог скрывать снег, растаявший теперь, весной.

На место были вызваны стражи порядка. В настоящий момент они выясняют причину и обстоятельства гибели мужчины. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство».

Ранее в Подмосковье дочь убила отца во время ужина. Тело родителя она спрятала в холодильнике.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Kras Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
убийство
тело
школьник