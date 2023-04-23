27-летний мужчина устроил кровавую баню сводному брату

Кровавая история в селе Стерлибашево в Башкирии чудом не закончилась трагедией.

Неадекватный двадцатисемилетний молодой человек ворвался с топором в баню одного из частных домов, где проживал его сводный брат, усыновлённый родителями в младенческом возрасте. Что именно побудило старшего брата напасть на младшего – неизвестно.

Сообщается, что конфликты между ним и мальчиком происходили и раньше. Нанеся школьнику тяжелейшие ранения, юноша попытался покончить с собой, однако был схвачен и обезврежен.

Как сообщает издание mk.ru, нападавший впал в острый психоз не первый раз: на учёте в ПНД он состоит уже без малого пять лет. Пострадавшего от домашнего насилия 12-летнего мальчика отправили в центр неотложной детской хирургии в Москве.

Ранее мы писали, что пьяный житель Башкирии расстрелял из ружья двух потерявшихся мужчин, не желая показывать им дорогу.