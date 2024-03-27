«Он для меня герой»: сын рассказал о погибшем в «Крокусе» отце, который пытался обезвредить террориста

Сотрудник московского аэропорта Внуково погиб в теракте 22 марта. Его сын рассказал, что он пытался обезвредить одного из стрелков, чтобы защитить других людей. Об этом сообщает Lenta.Ru.

Старший наследник Валентина Николаенкова признался, что отныне его отец для него герой. Он был в концертном зале, когда перед выступлением группы «Пикник» в здание ворвались стрелки. Мужчина не растерялся и напал на одного из преступников, чтобы лишить его оружия. Но в тот момент открыл огонь другой террорист.

«Он попытался добежать до одного из стреляющих в момент, когда тот перезаряжался, чтобы его обезвредить, но, к сожалению, ситуация сложилась не в его пользу. Я гордился им при жизни, а теперь он для меня герой!» - рассказал сын погибшего.

В тот день в «Крокусе» находилась и жена Николаенкова. Ей удалось выжить, но пока она находится в реанимации с тяжелой травмой головы.

Напомним, что 22 марта сотни людей смогли спастись благодаря обычным россиянам, которые не побоялись, дали отпор террористам и смогли помочь другим с эвакуацией. Портал «Страсти» собрал истории этих героев. Материал читайте на нашем сайте.