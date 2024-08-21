Прокурор попросил время: Заседание по делу о смерти рэпера Картрайта перенесли на 2 сентября

Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил ходатайство прокурора о переносе заседания по делу гибели рэпера Энди Картрайта. Теперь оно состоится 2 сентября, передает 78.ru со ссылкой на корреспондентов.

Стороне обвинения потребовалось время, чтобы подготовиться к следующему слушанию. Прокурору необходимо будет предоставить неопровержимые доказательству виновности Марины Кохал.

Сама же вдова не считает себя причастной к гибели супруга. Она в очередной раз не признала вину, а адвокат обвиняемой выразила уверенность в их победе над следствием.

По словам Марины, она нашла тело Картрайта на кровати. Рядом с ним лежали шприцы. Испугавшись, женщина решила избавиться от трупа и расчленила его. Однако потом о случившемся стало известно правоохранителям.

Ранее четвертая экспертиза по делу рэпера Картрайта не установила причину смерти. Ее делали более года.