Делали более года: четвертая экспертиза по делу рэпера Картрайта не установила причину смерти

Четвертая экспертиза по делу о смерти и расчленении рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко – прим.) не установила причину гибели. Дело начнут рассматривать заново и с новой судьей.

Об этом сообщила «Фонтанка».

30 июля стали известны результаты очередной экспертизы. Она вновь не установила причину смерти.

Сайт 78.ru пишет, что проведение четвертой экспертизы запросили в июне 2023 года. Результаты пришли спустя более чем год – в годовщину возбуждения дела об убийстве.

Новое заседание состоится 2 августа. Известно, что дело передано другой судье – Анжелика Морозова ушла в отставку.

«В соответствии с действующим законодательством, рассмотрение дела будет начато заново», - сообщили в пресс-службе объединенных судов города.

Юшко умер 25 июля 2020 года. Дело в отношении его жены Марины Кохал начали рассматривать в 2022 году. Вдова утверждала, что нашла тело рядом с кроватью и расчленила, хотела инсценировать исчезновение музыканта. Ей вменяют убийство и надругательство над трупом, однако по последнему обвинению сроки давности истекли. Тело Картрайта полгода лежало в морге, вдова все это время сидела в СИЗО. Предыдущие экспертизы проверяли версии о том, что жена задушила или зарезала мужа, но никаких подтверждений установить не удалось. Кохал настаивает на том, что муж умер от наркотиков.

Ранее стало известно о смерти 33-летнего актера Тимура Шивырева. Известно, что в жару у него поднялось давление: артист упал и ударился головой, впоследствии умер в больнице.