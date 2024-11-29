Прокуратура заинтересовалась прихожанкой, которая пять лет преследует семью священника в Подмосковье

В Подмосковье прихожанка пять лет преследует семью священника. Сначала женщина пыталась соблазнить батюшку, потом стала предлагать себя его сыну. В итоге перешла к угрозам всем членам семьи.

Об этом сообщает Telegram-канал Сапа.

Несколько лет назад женщину послали в один из приходов в Московской области как «заблудшую душу». Она стала прилагать усилия, чтобы соблазнить священника. Тот не повелся, тогда девушка перешла к обвинениям в изнасиловании и педофилии.

Однако и это не подействовало. Прихожанка стала угрожать семье, шантажировать. Затем решила предложить себя сыну батюшки и попутно пыталась разрушить семью.

Однако и это у нее не получилось. Тогда россиянка стала звонить и писать с телефонов компаний, где работала. Ее уволили.

Сейчас делом сталкерши занялась прокуратура Московской области.

Ранее жена певца Влада Соколовского Ангелина Суркова пожаловалась на преследования неизвестной женщины. Та присылала мясо с кровью и фото с кладбища.