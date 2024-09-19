Присылала мясо с кровью, «пробила» телефон матери: жену Влада Соколовского преследует неизвестная женщина

Жена певца Влада Соколовского Ангелина Суркова пожаловалась на преследования женщины. Она присылала ей мясо с кровью, фото с кладбища и узнала телефоны близких: матери, тети и сестры.

Суркова рассказала, что посреди ночи ей приходят доставки от сталкера. «С мясом, с рыбой, все протекает, за ночь тухнет, все в крови», - поделилась Ангелина.

Ей присылали фотографии двери. «Непонятно, делала ли это она сама, проникала ли в дом или это фотографии курьеров», - говорит Суркова.

Преследования отразились на работе певицы – и там есть потери. А недавно сталкер зашла еще дальше.

«Я устала постоянно менять номера. Мой адрес по всем пабликам. Репутация как блогера испорчена. Она начала пробивать номера самых близких: мамы, сестры, тети», - сообщила Ангелина.

Она намерена бороться с этим.

«Я не готова, чтобы в мою историю врывались с такими историями», - сообщила Суркова.

Ангелина привела сообщение с угрозами, в нем говорилось: «Осторожнее в подъезде пой, мало ли. Сиди лучше дома и не высовывайся. В любой момент может быть «сюрприз». Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Ранее сообщалось, что у Соколовского украли электросамокат в Москве стоимостью 100 тыс. рублей.