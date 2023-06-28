Прокуратура проверит видео, на котором контролер душит подростка-безбилетника

Мужчина в подмосковной электричке пытался задушить подростка-безбилетника. В настоящий момент Московская межрегиональная транспортная прокуратура проводит проверку.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Об инциденте стало известно после того, как в Сети появились кадры, на которых видно, что мужчина душит ребенка. Когда к ним подходит охранник, агрессор заканчивает удушающий прием. Под видео также есть подпись о том, что конфликт произошел из-за неоплаченного проезда.

Прокуратура сразу же среагировала на ролик. Сотрудники ведомства проверят все обстоятельства случившегося и дадут оценку действиям контролера.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге отец и дочь напали на приехавшую к ним скорую помощь. После инцидента они были доставлены в отдел полиции, однако из-за неадекватного поведения девочку пришлось госпитализировать.