Прокуратура определилась с наказанием для участниц группы Pussy Riot

Государственное обвинение запросило заочно приговорить участниц группы Pussy Riot к срокам от 9 до 14 лет колонии за распространение недостоверной информации о российской армии. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу признать Алину Петрову, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Тасо Плетнер и Марию Алехину виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ) и назначить наказание в виде лишения свободы каждой: Алехиной — в виде 14 лет колонии общего режима, Плетнер — 13 лет колонии общего режима, Борисовой, Буркот, Петровой — по 9 лет колонии общего режима», — сказано в сообщении.

Ранее адвокат участниц Pussy Riot Дмитрий Захватов был объявлен в розыск. Однако пока не сообщается, по какой именно статье. При этом известно, что мужчину подозревают в сборе средств для бойцов нацбатальона «Азов»* (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

