Он такой один: у осужденного экс-замминистра обороны Тимура Иванова нашли необычные часы

У бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова изъяли коллекцию часов из 40 экземпляров. Помимо дорогостоящих устройств, у осужденного на 13 лет за взятку бывшего военного чиновника нашли эксклюзивные, изготовленные специально для него, передает ТАСС.

Силовики провели обыски в загородном доме экс-замминистра. В распоряжении журналистов оказались материалы уголовного дела, в которых говорится, что было обнаружено у Иванова.

«На третьем этаже жилого дома в гардеробной комнате с полки шкафа изъято: наручные часы без марки с надписью "Такой Тимур Иванов один"», — пишет ТАСС.

Также у осужденного заместителя министра нашли часы премиальных брендов, в числе которых Patek Philippe, Breguet, Сartier, Tank Francaise, Marine, Hublot, Vintage, Breitling. Генеральная прокуратура подала иск в суд о взыскании с Иванова более 1 млрд рублей в доход государства.

Ранее сообщалось, что суд отказал в возврате денег жене экс-замминистра. Она хотела вернуть денежные средства, которые изъяли во время обысков.