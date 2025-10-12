Прохожие передали напавшего полиции: таксист отгрыз пассажирке ногти за плохой отзыв

Сотрудники правоохранительных органов начали доследственную проверку после обращения жительницы Иваново, которая пострадала в результате нападения таксиста. Конфликт между водителем и пассажиркой произошел из-за негативного отзыва, передает Telegram-канал ТВ Центр | ТВЦ.

По информации СМИ, таксист по какой-то причине отказался везти клиентку до назначенного адреса. Поэтому девушка оставила водителю негативный отзыв. Мужчина узнал об этом и напал на пассажирку.

Таксист выхватил у жертвы телефон, а затем откусил ей ногти. На опубликованных в Сети кадрах видно, что девушка лишилась части маникюра на мизинце и безымянном пальцах. В конфликт пассажирки и водителя вмешались очевидцы. Именно они передали агрессивного водителя в руки полиции.

Ранее сообщалось, что таксист высадил из машины Артемия Лебедева. Он увидел дизайнера в зеркало и отказался везти его из-за личной неприязни.