Таксист высадил из машины дизайнера Артемия Лебедева

Дизайнер Артемий Лебедев рассказал, как таксист высадил его из машины. Причиной такого поступка стала личная неприязнь водителя.

Подробности инцидента он сообщил в шоу «Кто твой подписчик?» во ВКонтакте.

«Я сажусь в машину, а он так смотрит в зеркало и говорит: "Я вас не повезу"», - поделился блогер.

На вопрос почему водитель обматерил дизайнера. Лебедев добавил, что редко сталкивается с негативом в обычной жизни, хотя в интернете видит много критических комментариев в свой адрес.

Ранее в сентябре Лебедев сообщил, что сделал пластику носа. Он пошутил, что хочет нос, как у певца Майкла Джексона. Интернет-пользователи пришли к выводу, что дизайнер сделал операцию по медицинским показаниям.

12 августа он стал отцом в 11 раз. Возлюбленная родила дочь. Девочка появилась на свет в Москве – Лебедев лично присутствовал на родах.