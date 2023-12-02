Прохожие обнаружили голый труп девочки-подростка

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели несовершеннолетней жительницы Екатеринбурга, труп которой обнаружили под окнами многоэтажки, передает E1.ru.

Бездыханное тело девочки-подростка нашли сегодня, 2 декабря, ранним утром. Прохожие заметили абсолютно голый труп несовершеннолетней и вызвали на место случившегося стражей порядка.

Что стало причиной смерти школьницы, пока не сообщается. Для установления этого ее тело будет направлено в морг на судебно-медицинскую экспертизу.

По словам соседей, за несколько часов до трагичного случая из квартиры, где жила несовершеннолетняя, были слышны крики и ссоры. Несколько раз люди вызвали полицию и охрану, чтобы те разобрались в причине шума, однако неизвестно, приехал ли кто-нибудь после обращения.

Ранее в Мурманской области родители вернулись домой и обнаружили тело 15-летней дочери. По предварительной версии, девочка наложила на себя руки.