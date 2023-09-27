Прохожая спасла девушек от нападения мигрантов с ножом из-за яркого внешнего вида

В Санкт-Петербурге вооруженные мигранты напали на двух девушек из-за яркого внешнего вида. На помощь жительницам пришла прохожая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, все произошло у парка им. Академика Сахарова, недалеко от торгового центра. Девушки вышли из магазина и направились в сторону парка. На их яркий внешний вид обратили внимание двое мигрантов. Мужчины начали кричать оскорбления, а девушки нашли, что ответить. Тогда один из них подошел к одной девушке и схватил ее за кофту.

Жительница испугалась и потянулась за камнем, чтобы в случае чего защитить себя. Она заметила, что в руках у нападавшего был нож. В это время мимо шла прохожая, которая взяла мужчину за руку с оружием и потребовала не приставать к девушкам. Они убежали.

Отмечается, что один из мигрантов задержан. Ранее он уже привлекался к ответственности за нарушение правил въезда в Россию или режима пребывания. Сейчас правоохранители занимаются поиском второго мужчины.

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