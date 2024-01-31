Прокатились с огоньком: в Воронеже двух молодых людей осудят за поездку на крыше автобуса с фейерверками

В Воронеже будут судить двоих молодых людей, которые прокатились на крыше маршрутного автобуса по центру города, запуская фейерверки, а до этого ездили по улицам в ванне. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Воронежской области.

«Прокуратура Центрального района направила в суд резонансное уголовное дело по обвинению двух воронежцев в хулиганстве... Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Воронежа», — говорится в сообщении.

По данным полиции, инцидент произошел 15 ноября прошлого года. Двое молодых людей на центральной улице города — проспекте Революции — забрались на крышу автобуса маршрута №9КА и по ходу его движения запускали фейерверки, снимая происходящее на видео и выкладывая в интернет.

Вскоре молодые люди были задержаны. Как удалось выяснить, эти же люди 3 ноября ехали по улице Ильича в Воронеже в ванне, используемой в качестве прицепа иномарки.

В отношении двух жителей Новоусманского района, 22 и 25 лет, было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Их отпустили под подписки о невыезде.

Санкцией статьи о хулиганстве предусмотрено максимальное наказание до семи лет лишения свободы.

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