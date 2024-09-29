Производителя средства от насекомых допросят по делу о гибели четверых детей от отравления

Производителя средства от насекомых допросят по уголовному делу об отравлении семьи и смерти четырех детей в Красноярском крае. Глава семейства использовал аэрозоль без запаха для борьбы с мухами.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, партию продукции компании, производившей обнаруженный в доме дихлофос, изымут для проведения химической экспертизы.

Отмечается, что в характеристиках средства, которое использовала семья, указано, что оно безвредно для животных и предназначено для использования в помещениях. При этом следы инсектицида обнаружили в крови погибших детей, а также котенка, проживавшего в доме.

Напомним, 21 сентября муж, жена и четверо детей поужинали пельменями и курицей, купленными в местном магазине. После этого вся семья почувствовала себя плохо. Детей врачам спасти не удалось. При этом беременную мать и отца уже выписали из больницы.

Ранее стало известно, что против отца погибших от отравления детей могут возбудить уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. 34-летний мужчина признался, что распылил средство от насекомых во всех комнатах, а после не проветрил помещения. Кроме того, единственный выпил таблетку, когда почувствовал себя плохо.