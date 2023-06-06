Жадность сгубила: нарколог о причинах массовых отравлений алкоголем

Желая заполучить прибыль, производители контрафактного алкоголя приобрели некачественный спирт и пустили в продажу партию с высоким содержанием метанола. Это случилось в Иркутской и Оренбургской областях, где десятки жителей пострадали и погибли.

Василий Шуров, врач-нарколог, объяснил телеканалу «360» причины и последствия массовых отравлений спиртными напитками.

«Метанол по цвету, вкусу и запаху неотличим от этанола, поэтому обычный человек никак не может защититься. Если 10 миллилитров вызовут слепоту, то 50-80 миллилитров — смерть», — предупредил врач.

По словам Шурова, первый симптом — нарушение зрения (двоение в глазах, мушки, потемнение). Далее будет полная потеря зрения, сознания и смерть.

Нарколог добавил: «Любые тяжелые токсические симптомы даже от небольших дозировок выпитого требуют вызова бригады скорой помощи и того, чтобы человека лечили к токсико-реанимации — тогда появится хоть какой-то шанс»

«Бутлегеры вставали перед выбором — зерновой качественный спирт, но дорогой, либо технический гидролизный, допустим, из древесины, но гораздо более дешевый, позволяющий получать большую прибыль», — именно жадностью производителей контрафактного алкоголя специалист объяснил произошедшее.

Именно увеличение добавки технического спирта стало причиной потери контроля над ситуацией и, как следствие, продажи некачественного алкоголя.

«Незаконный бутлегер, жадно использующий технический спирт, и граждане — тоже небогатые с низким социальным уровнем, покупающие такой продукт, употребляющие его в больших количествах. Когда два фактора сошлись, мы увидели этот печальный результат», — сказал нарколог.

Напомним, осенью прошлого года в этой же области шесть человек отравились некачественным алкоголем, четверо из них погибли.

Также ранее мы писали что в июне этого года в Ульяновской и Самарской областях случилось массовое отравление сидром. Всего зарегистрировано 14 случаев отравления в Дмитровграде и Ульяновске. В правительстве Ульяновской области экстренно собралась санитарно-противоэпидемическая комиссия.