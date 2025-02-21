Произошло замыкание проводки: автобус с детьми загорелся на ходу в Крыму

Поездка на автобусе едва не обернулась трагедией для школьников и их родителей в Белогорском районе Крыма. Общественный транспорт вспыхнул прямо во время поездки, передает Telegram-канал Администрация Z Белогорского района РК.

Власти сообщили, что школьный автобус загорелся в селе Русаковка. Непоправимых последствий удалось избежать с помощью водителя транспортного средства и женщины, которая сопровождала несовершеннолетних. Взрослые своевременно отреагировали на угрозу и вывели детей из горящей техники. В результате случившегося никто не пострадал.

Школьный автобус, по данным администрации района, загорелся на ходу. Возгорание началось из-за технических неполадок: сначала произошло короткое замыкание, а затем под приборной панелью появился огонь. На опубликованных в Сети кадрах видно, что техника сгорела дотла.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области школьник вдохнул колпачок от ручки. Десятилетнего мальчика спасли врачи.