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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 23 января 2024, 12:15
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Произошло короткое замыкание: пенсионерка сгорела заживо под китайским одеялом

В Москве 69-летняя пенсионерка накрылась китайским одеялом и сгорела заживо .
Произошло короткое замыкание: пенсионерка сгорела заживо под китайским одеялом

© Freepik

Покупка китайского одеяла в одном из маркетплейсов обернулась для московской пенсионерки гибелью. Женщина накрылась им, а под утро сгорела заживо, передает Telegram-канал Mash.

Трагичный случай произошел накануне, 22 января. В многоэтажке на улице Правды 69-летняя пенсионерка накрылась электроодеялом, который купила на китайском маркетплейсе.

Под утро механизм замкнуло — начался пожар. Через некоторое время соседи узнали о случившемся. Они вызвали на место сотрудников экстренных служб.

В итоге спасатели потушили кровать, одеяло и эвакуировали пенсионерку в подъезд. Там они попытались реанимировать женщину, но вернуть ее к жизни не удалось. По предварительным данным, она скончалась в результате отправления угарным газом. Также на ее теле были многочисленные ожоги.

Ранее похожий случай произошел в Подмосковье. Там 78-летняя пенсионерка сгорела заживо из-за электрического покрывала.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Артем Хохлов
Теги:
смерть
пенсионеры
пожар
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