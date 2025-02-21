«Кто-то из медиков сказал, что он какой-то синенький»: младенец внезапно умер в российском роддоме

В Челябинске умер ребенок, который только появился на свет. Мама младенца призналась, что ее беременность протекала без каких-либо проблем, сама она тоже была не больна, поэтому никто не понимает, что пошло не так. Подробности узнал портал 74.ru.

Мама скончавшегося младенца рассказала, что днем 16 февраля у нее начались схватки, когда они стали регулярными, она поехала в роддом. Женщина была абсолютно спокойна, так как все анализы были в норме.

Малыш родился довольно быстро. Его положили на маму, а после перерезания пуповины унесли для измерений.

«Потом снова положили на меня. И вот тут кто-то из медиков сказал, что он какой-то синенький, предположили, что ему просто холодно, сказали, что сейчас согреется от мамы. Его положили и накрыли одеялом. Он лежал на мне минут 20», - рассказала россиянка.

Затем ребенка переложили в кувез, и мама заметила обеспокоенность врачей. Медики обсуждали, что диафрагма малыша странно ходит. После подошел реаниматолог и заявил – новорожденного забирают в реанимацию.

Младенца подключили к аппарату ИВЛ. У него несколько раз останавливалось сердце, и в какой-то момент врачи не смогли его спасти. Сейчас супруги, потерявшие ребенка, пытаются понять, что произошло на самом деле.

«Он лежал столько времени на спине, он этой жидкостью и нахлебался, видимо. Скорее всего, ему не дали откашлять всю жидкость и он просто ей захлебывался», - предположила женщина.

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