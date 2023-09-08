Произошел взрыв: мужчина пострадал при вскрытии оружейного сейфа в девятиэтажке
В Москве мужчина получил ранения после взрыва сейфа с оружием .
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Попытка вскрыть сейф обернулась для мужчины ранением в Москве. В металлическом ящике хранилось оружие и боеприпасы. По всей вероятности, что-то из содержимого сдетанировало и произошел взрыв, передает РИА Новости.
Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об инциденте от жильцов дома на улице Зеленодольской. Они рассказали стражам порядка, что в одной из квартир девятиэтажки произошел взрыв.
Через некоторое время по указанному адресу прибыли сотрудники экстренных служб и полицейские. В ходе осмотра помещения, где раздался хлопок, был обнаружен мужчина. Медики осмотрели пострадавшего и зафиксировали у него ранения. Также в результате взрыва повреждения получила сама квартира. В ней оказались выбиты окна.
Предполагается, что пострадавший мужчина пытался вскрыть сейф, в котором хранилось оружие. Кем он является и на каком основании находился в квартире — пока неизвестно. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.
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