Произошел взрыв: мужчина пострадал при вскрытии оружейного сейфа в девятиэтажке

Попытка вскрыть сейф обернулась для мужчины ранением в Москве. В металлическом ящике хранилось оружие и боеприпасы. По всей вероятности, что-то из содержимого сдетанировало и произошел взрыв, передает РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение об инциденте от жильцов дома на улице Зеленодольской. Они рассказали стражам порядка, что в одной из квартир девятиэтажки произошел взрыв.

Через некоторое время по указанному адресу прибыли сотрудники экстренных служб и полицейские. В ходе осмотра помещения, где раздался хлопок, был обнаружен мужчина. Медики осмотрели пострадавшего и зафиксировали у него ранения. Также в результате взрыва повреждения получила сама квартира. В ней оказались выбиты окна.

Предполагается, что пострадавший мужчина пытался вскрыть сейф, в котором хранилось оружие. Кем он является и на каком основании находился в квартире — пока неизвестно. В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.

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