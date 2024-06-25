«Произошел обман зрения»: друг упавшего с третьего этажа парковки водителя на BMW в Краснодаре назвал причину трагедии

Друг разбившегося на парковке в Краснодаре водителя BMW считает причиной трагедии обман зрения. Также он указал на скользкое покрытие.

Подробности узнала Газета.Ru.

«У этого человека багаж за спиной и опыт вождения большой. Просто обман зрения там произошел», - поделился собеседник.

По его словам, водитель не любил большие скорости. Друг погибшего обратил внимание на подъем при въезде на парковку. Он отметил, что BMW скоростная и очень быстрая машина.

«Он когда подъехал к подъему, остановиться уже не успел и вылетел», - сообщил друг погибшего.

Ему известно, что мужчина помогал нарко- и алкозависимым, построил в Краснодаре реабилитационный центр, внеся немаленький вклад для города.

Напомним, автомобиль упал с третьего этажа парковки. Внутри, помимо водителя, находились женщина с ребенком. Все трое погибли.

Ранее сообщалось об убийстве рэпера Foolio на парковке во Флориде. Музыканту было 26 лет.