Рэпера Foolio застрелили на парковке отеля во Флориде после вечеринки в честь дня рождения

Американского рэпера Foolio (настоящее имя - Чарльд Джонс) застрелили в городе Тампа, штат Флорида.

Сообщается, что артист находился в отеле Holiday Inn после того, как его выгнали из снятого через Airbnb жилья. По словам представителя рэпера Льюса Фузо, в отеле на него организовали засаду.

Полиция города подтвердила смерть рэпера, также еще три человека были ранены, в настоящее время они госпитализированы и находятся в стабильном состоянии, пишет New York Post.

Незадолго до гибели Foolio опубликовал в соцсетях кадры вечеринки, прошедшей накануне, по случаю его 26-летия. Вечеринка вышла очень «громкая», из-за чего полиция вынуждена была прекратить ее, а Джонс в итоге был выселен, объяснил его адвокат.

«Он перебрался в Holiday Inn, где у него произошел инцидент на гостиничной парковке и, вероятно, он попал в засаду», - добавил Фузо.

Как уточняет полиция, Джонс и трое его знакомых находились в машине, когда неизвестные открыли огонь.

Ранее рэпер Тимати объявил о своем возвращении на сцену: он выступит в рамках музыкального фестиваля VK Fest 2024 в Лужниках в Москве.