Произошел конфликт с водителем Mercedes: 54-летнему бизнесмену прострелили грудь из арбалета
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Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту вооруженного нападения на бизнесмена в Санкт-Петербурге. В мужчину выстрелили из арбалета, передает Telegram-канал Петербургская полиция.
О случившемся сообщил оператор заправочной стации. Он рассказал стражам порядка, что за помощью обратился некий мужчина с ранением. Позже правоохранители установили детали инцидента.
«У 54-летнего мужчины при выезде с промзоны на Гостилицком шоссе произошел дорожный конфликт с водителем Mercedes, который, выйдя из иномарки, выстрелил из арбалета в своего оппонента, после чего скрылся», — написали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
После нападения пострадавшего бизнесмена госпитализировали. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. У мужчины зафиксировано повреждение грудной клетки.
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