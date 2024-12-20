Произошел конфликт с водителем Mercedes: 54-летнему бизнесмену прострелили грудь из арбалета

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту вооруженного нападения на бизнесмена в Санкт-Петербурге. В мужчину выстрелили из арбалета, передает Telegram-канал Петербургская полиция.

О случившемся сообщил оператор заправочной стации. Он рассказал стражам порядка, что за помощью обратился некий мужчина с ранением. Позже правоохранители установили детали инцидента.

«У 54-летнего мужчины при выезде с промзоны на Гостилицком шоссе произошел дорожный конфликт с водителем Mercedes, который, выйдя из иномарки, выстрелил из арбалета в своего оппонента, после чего скрылся», — написали в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

После нападения пострадавшего бизнесмена госпитализировали. Сейчас ему оказывается необходимая помощь. У мужчины зафиксировано повреждение грудной клетки.

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