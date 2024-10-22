Проигнорировала сигналы: россиянка собиралась пойти в магазин, но неожиданно родила

Жительница Рязани на последних сроках беременности решила выйти в магазин и внезапно родила. Женщина внезапно почувствовала потягивание внизу живота, но проигнорировала сигналы, так как роды ожидались только в начале ноября.

Как рассказали в пресс-службе областного перинатального центра, когда боль усилилась, пациентка все же вызвала бригаду скорой помощи, однако пройти в машину уже самостоятельно не смогла.

В итоге, фельдшеры скорой самостоятельно приняли роды. На свет появился мальчик весом 3070 граммов. Вместе с мамой новорожденного доставили в больницу. Состояние младенца медики оценивают как удовлетворительное.

Ранее в Подмосковье 13-летнюю девочку отчислили из школы после родов. Ученица узнала о беременности за два месяца до родов. Мама девочки забила тревогу, когда та сильно похудела и стала выглядеть старше своих лет. Родительница была убеждена, что у дочки камни.