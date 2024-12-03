Проигнорировал рекомендации производителя: отец четверых детей, умерших от дихлофоса, признал вину

Сотрудники Следственного комитета продолжают расследование уголовного дела об отравлении семьи дихлофосом в Красноярском крае. В результате случившегося погибли четверо детей. Их отец признал вину, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Глава семейства стал фигурантом уголовного дела о причинении смерти по неосторожности. По данным следствия, 34-летний мужчина в сентябре этого года обработал помещения в доме дихлофосом, проигнорировав рекомендации производителя. Так, он не обеспечил длительное проветривание комнат и влажную уборку.

После приема пищи вечером семья легла спать, а утром четверо несовершеннолетних почувствовали себя плохо. В итоге от отравления умерли 6-летняя, 11-летняя и 12-летняя девочки, а также 13-летний мальчик.

Ранее в Красноярском крае пьяный отец во сне навалился на пятимесячного сына. Младенец умер в результате удушения.