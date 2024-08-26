Прогнозы неутешительные: раскрыто состояние россиянки, пострадавшей при ударе беспилотника в Саратове

Женщина, пострадавшая при ударе беспилотника в Саратове, находится в состоянии клинической смерти. Врачи борются за ее жизнь. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник выяснил, что медики дают неутешительные прогнозы. Пока говорить о транспортировке пациентки нельзя, ее состояние критическое.

Еще трое жителей Саратова пострадали в результате атаки не так сильно. Им врачи смогли оказать помощь на месте. В больницу отвезли только одну женщину.

Отметим, что, по данным Mash, беспилотники атаковали Саратовскую область 26 августа около шести часов утра. Местные жители рассказали, что они врезались в жилые дома. Позже выяснилось, что дроны повредил дом в ЖК «Волга Скай» на набережной в Саратове, а также многоэтажку на улице Пушкина в городе Энгельсе.

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