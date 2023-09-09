Профессор перевел мошенникам деньги и остался ни с чем

68-летний профессор математики Санкт-Петербургского государственного университета остался обманутым мошенниками. Пенсионер отдал 9 миллионов рублей.

Как пишет РЕН ТВ, неизвестные звонили на мобильный телефон мужчины, представляясь сотрудниками банка и ФСБ. Они сообщили, что на его счету происходят мошеннические операции.

Злоумышленники убедили профессора снять все деньги со счета и перевести их на предполагаемо безопасные счета, указанные ими. Доверчивый мужчина перевел 9 199 985 рублей мошенникам.

Отмечается, что полиция ведет расследование и возбудила уголовное дело по этому факту.

Ранее мы писали, что мужчина побоялся лететь на самолете и придумал, что на борту есть бомба.