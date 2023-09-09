12:43, 09 сентября 2023
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Профессор перевел мошенникам деньги и остался ни с чем
68-летний профессор СПбГУ перевел мошенникам 9 миллионов рублей.
68-летний профессор математики Санкт-Петербургского государственного университета остался обманутым мошенниками. Пенсионер отдал 9 миллионов рублей.
Как пишет РЕН ТВ, неизвестные звонили на мобильный телефон мужчины, представляясь сотрудниками банка и ФСБ. Они сообщили, что на его счету происходят мошеннические операции.
Злоумышленники убедили профессора снять все деньги со счета и перевести их на предполагаемо безопасные счета, указанные ими. Доверчивый мужчина перевел 9 199 985 рублей мошенникам.
Отмечается, что полиция ведет расследование и возбудила уголовное дело по этому факту.
Ранее мы писали, что мужчина побоялся лететь на самолете и придумал, что на борту есть бомба.