Профессионально играет с 2017 года: молодого футболиста заподозрили в изнасиловании 15-летней девочки

Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту изнасилования 15-летней девочки в Санкт-Петербурге. В совершении преступления заподозрили 18-летнего молодого человека, который профессионально занимается футболом, передает 78.ru.

Стражи порядка узнали о случившемся от отца несовершеннолетней. По словам мужчины, его дочь поехала на вечеринку к подруге на Галицкую улицу в Пушкинском районе Северной столицы. На празднование также был приглашен молодой футболист, который в ходе тусовки стал распускать руки и в итоге надругался над 15-летней девочкой.

Через некоторое время полицейские задержали спортсмена. После выяснения обстоятельств инцидента его отпустили под обязательство о явке. По данным СМИ, молодой человек профессионально играет в футбол с 2017 года на позиции защитника.

Ранее сообщалось, внук известного спортсмена изнасиловал 14-летнюю девочку в Петербурге. Преступление было совершено еще летом.