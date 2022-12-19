Профессиональная любовница рассказала, когда мужчины чаще всего изменяют женам

Профессиональная лондонская любовница Гвенет Ли рассказала о самом «горячем» времени года. По ее словам, именно перед новогодними праздниками ей поступает большего всего заказов от мужчин.

50-летняя британка уже много лет знакомится с женатыми мужчинами в Интернете. Причем самый прибыльный сезон – это несколько дней перед Рождеством. До 23 декабря любовники особенно щедры и веселы, а после наступает затишье. Они проводят праздники с семьей, да и сама Гвенет ездит к родственникам и немного отдыхает.

Но не только размер заработка отличается перед Новым годом. Ли подчеркнула, что и сам секс становится более грубый, чем в любое другое время. Она считает, что таким образом ее любовники пытаются избавиться от накопившихся проблем и негативных эмоций. А Гвенет и рада помочь. Она любит дарить подарки на Рождество, и делает это посредством секса.

В среднем за новогодний сезон на профессиональную любовницу каждый мужчина тратит от 30 до 40 тысяч фунтов стерлингов (от 2,4 до 3,2 миллиона рублей). Ее водят в дорогие рестораны, покупают красивую одежду и украшения, а отдых они проводят в дорогих отелях.

Также Гвенет подчеркнула, что не чувствует себя виноватой в том, что чужие мужья тратят на нее деньги и занимаются сексом. Хоть многие и критикуют ее образ жизни, Ли уверена, что не делает ничего плохого. По ее словам, пусть лучше «нападают» на мужчин, которые изменяют своим женам.

Ранее в Москве мать и дочь проститутки поссорились из-за выручки, и одна заявила на другую в полицию, обвинив в сексуальном рабстве.