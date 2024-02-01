«Решили пока закрыть»: Хайдаров назвал настоящую причину ликвидации клиники

Пластический хирург Тимур Хайдаров назвал причину ликвидации клиники. Он опроверг, что закрытие связано со скандалом между ним и певицами Любовью Успенской и Славой.

Хайдаров признал: проект не оправдал его ожиданий. Он вспомнил, что клиника была открыта в 2021 или 2022 году.

«Планировали, что это будет медицинский центр для реабилитации, хотели запускать допнаправления, БАДЫ и так далее. Но открыли другую клинику с другим юридическим адресом, поэтому решили пока закрыть эту», - сообщил он. Слова доктора приводит StarHit в своем Telegram-канале.

Напомним, речь идет о закрытии его учреждения под названием «Русская медицина», расположенного в центре Москвы. Заявление о ликвидации было подано 15 января. Уточнялось, что организацию зарегистрировали в мае 2022 года, информации о финансовых отчетах нет.

Некоторое время назад Успенская и Слава рассказали о неудачной пластике в клинике Хайдарова. Позже нашлись другие девушки, которые также остались недовольны.