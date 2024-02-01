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Опубликовано 01 февраля 2024, 21:47
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«Решили пока закрыть»: Хайдаров назвал настоящую причину ликвидации клиники

Хайдаров опроверг слухи, что закрыл клинику из-за скандала с Успенской и Славой.
«Решили пока закрыть»: Хайдаров назвал настоящую причину ликвидации клиники

© Starface.ru

Пластический хирург Тимур Хайдаров назвал причину ликвидации клиники. Он опроверг, что закрытие связано со скандалом между ним и певицами Любовью Успенской и Славой.

Хайдаров признал: проект не оправдал его ожиданий. Он вспомнил, что клиника была открыта в 2021 или 2022 году.

«Планировали, что это будет медицинский центр для реабилитации, хотели запускать допнаправления, БАДЫ и так далее. Но открыли другую клинику с другим юридическим адресом, поэтому решили пока закрыть эту», - сообщил он. Слова доктора приводит StarHit в своем Telegram-канале.

Напомним, речь идет о закрытии его учреждения под названием «Русская медицина», расположенного в центре Москвы. Заявление о ликвидации было подано 15 января. Уточнялось, что организацию зарегистрировали в мае 2022 года, информации о финансовых отчетах нет.

Некоторое время назад Успенская и Слава рассказали о неудачной пластике в клинике Хайдарова. Позже нашлись другие девушки, которые также остались недовольны.

Источник фото:Starface.ru
Источник:StarHit
Автор:Лилия Караева
Теги:
клиника
пластика
медицина
Тимур Хайдаров