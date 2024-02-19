Продолжила употреблять спиртное вплоть до приезда полиции: женщина заколола гостя за отказ почистить картошку

Жительница Вологодской области предстала перед судом за убийство мужчины. Она зарезала жертву за отказ почистить картошку, передает Lenta.Ru.

В день совершения преступления 34-летняя женщина была у себя дома и распивала алкогольные напитки. В подъезде она заметила малознакомого мужчину и позвала его в гости. Уже в квартире между ними произошла ссора. Гость не захотел чистить картошку и получил удар ножом.

После этого женщина оставила жертву умирать, а сама продолжила распивать алкоголь вплоть до прибытия стражей порядка. На суде жительницу Вологодской области признали виновной и приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

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