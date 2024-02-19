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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 19 февраля 2024, 20:08
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Продолжила употреблять спиртное вплоть до приезда полиции: женщина заколола гостя за отказ почистить картошку

В Вологодской области пьяная хозяйка зарезала гостя за отказ почистить картошку .
Продолжила употреблять спиртное вплоть до приезда полиции: женщина заколола гостя за отказ почистить картошку

© Freepik

Жительница Вологодской области предстала перед судом за убийство мужчины. Она зарезала жертву за отказ почистить картошку, передает Lenta.Ru.

В день совершения преступления 34-летняя женщина была у себя дома и распивала алкогольные напитки. В подъезде она заметила малознакомого мужчину и позвала его в гости. Уже в квартире между ними произошла ссора. Гость не захотел чистить картошку и получил удар ножом.

После этого женщина оставила жертву умирать, а сама продолжила распивать алкоголь вплоть до прибытия стражей порядка. На суде жительницу Вологодской области признали виновной и приговорили к 9 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее в Самаре 20-летний молодой человек зарезал отчима. Ему не понравилось, что мужчина запретил громко слушать музыку.

Источник фото:Freepik
Источник:Lenta.Ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
убийство
женщина
картошка