Коты-диверсанты закрыли хозяйку в одном халате на холодном балконе в Москве

В Москве в Северном Измайлово коты заперли свою хозяйку на балконе, куда она вышла в одном халате. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным издания, 61-летняя женщина ненадолго выскочила на балкон, а дверь, по всей видимости, захлопнули коты. Пенсионерка пыталась вернуться в комнату самостоятельно, но ничего не получалось. Животные лишь пренебрежительно смотрели на свою хозяйку через стекло.

Отчаявшись, женщина начала просить помощи у прохожих. Они вызвали спасателей к дому — дверь в квартиру вскрыли, а женщину спасли.

Ранее мы писали, что в Санкт-Петербурге женщина позвонила в полицию и заявила на кота, который взбесился и запер ее на кухне. Вызов с просьбой усмирить домашнего питомца поступил в дежурную часть Выборгского района. Женщина рассказала, что ее питомец обезумел: бросался, царапал, кусал, а потом забаррикадировал свою хозяйку.