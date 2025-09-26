Продавец самогона-убийцы из Ленобласти был ранее судим

Задержанный за продажу суррогата в Ленинградской области уже был судим за незаконный оборот алкоголя. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, правоохранительные органы задержали 79-летнего местного жителя по подозрению в сбыте нелегального алкоголя. Как выяснилось, он уже имел судимость за аналогичное преступление.

По данным следствия, массовое отравление суррогатным алкоголем было зафиксировано в городе Сланцы и соседней деревне Гостицы. Жертвами паленого спиртного, согласно официальной информации, стали 12 человек, СМИ пишут о 19 погибших. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Как сообщают источники, подозреваемый занимался продажей самогона. В ходе обыска в его доме оперативники изъяли канистры с опасной жидкостью. По предварительной информации, в составе алкоголя мог содержаться метанол.

Это не первый случай, когда пенсионер оказывается в поле зрения правоохранителей из-за нелегального алкогольного бизнеса. Пять лет назад его уже привлекали к ответственности за незаконный оборот спиртного. Тогда суд постановил изъять у мужчины по имени Николай одну бутылку объемом 0,5 литра, оцененную в 100 рублей. Однако на само заседание он не явился. Как сообщалось, причиной неявки стало отравление алкоголем собственного производства.

Трагедия затронула и семью самого подозреваемого. По информации Telegram-канала Baza, одной из жертв отравления стала его супруга, которая работала в местном детском саду.

В учреждении рассказали 360.ru, что женщина находится в отпуске за свой счет, сославшись на семейные обстоятельства.

«Я не могу вам сказать, что делают коллеги в нерабочее время. Она сейчас в отпуске за свой счет, у нее муж приехал с СВО, ее нет на работе», — отметила собеседница.

Кроме того, СМИ сообщают, что это далеко не первый инцидент с опасным алкоголем в данном районе. Жители Сланцев ранее массово жаловались на некачественный алкоголь, указывая, что от отравлений им ежегодно кто-то погибает. По данным того же Baza, несколько лет назад у другой местной жительницы после употребления напитка, приобретенного у этого же пенсионера, отказали ноги.

