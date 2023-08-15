Продавали в 28 стран: российские самбист и зожник три года зарабатывали на детском порно

Российских самбиста и зожника задержали по подозрению в распространении детского порно. Об этом сообщается на сайте mk.ru со ссылкой на представителей правоохранительных органов Свердловской области.

Источник утверждает, что каждый из мужчин зарабатывал на этом 350 тысяч рублей в месяц. Регионального управление Следственного комитета сообщило, что материалы с «порнографическими изображениями детей» хранились на ряде адресов в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга и продавались в Сети.

Подчеркивается, что мужчины уже признались во всем. Был еще и третий фигурант, которого задержали на Кубани.

Начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых заявил, что задержания произошли в рамках специальной международной операции NARSIL, инициированной Интерполом. В ней приняли участие 28 стран, включая Аргентину, Таиланд и Болгарию.

По данным МВД, фигурантами дела являются двое несудимых жителей Свердловской области и один человек, ранее судимый за аналогичное преступление.

Горелых добавил, что «бизнесмены» использовали абонентские номера, электронные почтовые ящики и банковские карты людей из своего ближайшего окружения для создания и администрирования сайтов. А прибыль зависела от рекламного трафика и посещаемости сайтов и поступала на криптокошельки.

Сейчас подозреваемым грозит до 10 лет заключения, и все они находятся под стражей.

Ранее мы писали о том, что россиянка познакомилась с зэком в соцсетях и снимала порно с 1,5-годовалой дочкой для него.