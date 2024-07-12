Продавала курсы за 1 млн рублей: задержана «самую богатая ученица Кийосаки» Наталия Закхайм

В петербургском аэропорту «Пулково» правоохранители задержали «самую богатую ученицу Роберта Кийосаки», бизнес-коуча Наталию Закхайм вместе с ее мужем и сыном. Предпринимательницу подозревают в мошенничестве.

Закхайм и ее мужа задержали, когда они вернулись в Россию из Мексики, к их сыну правоохранители наведались домой. Затем всю семью привезли в столицу, пишет Telegram-канал Baza.

Бизнес-коуч называет себя «самой богатой ученицей Кийосаки» — автора нашумевшей книги «Богатый папа, бедный папа». В Москве, по данным издания, у Наталии уже были очные ставки с потерпевшими. На данный момент она, ее муж и сын находятся в ИВС, их продолжают допрашивать правоохранители.

Задержана также и бизнес-партнер Закхайм Любовь Струлева. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

На бизнес-коуча продолжают поступать заявления. Потерпевшие отмечают, что купили в разное время курсы по инвестированию в недвижимость стоимостью почти в 1 млн рублей, а после потребовали вернуть за них деньги. Не получив потраченные средства, они обратились в полицию.

Соцсети Закхайм до сих пор активны. Однако обещанный на пятницу прямой эфир все же заменили на вебинар.

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