Адвокат рассказал, как защитить себя от «инфоцыган»

Адвокат Денис Хузиахметов рассказал, как вычислить «инфоцыган». Его слова приводит сайт «Страсти».

Как признался юрист, существует сразу несколько критериев, по которым можно вычислить фейковых тренеров. Так, одним из них является отсутствие лицензии, проверяемой на сайте Рособрнадзора.

«Образовательная деятельность подлежит лицензированию, наличие лицензии можно проверить на сайте Рособрнадзора. Первым звоночком о том, что перед вами не образовательный курс, а «продукт» об успешном успехе, - отсутствие лицензии. Исключение предоставлено для индивидуальных предпринимателей, которые занимаются образованием без педагогического коллектива», - поделился Хузиахметов.

Также специалист отнес к надежным способам проверки прием оплаты на личные счета без предоставления кассового чека.

«Распространенная «фишка» российских «инфоцыган», которые не боятся ни налоговой, ни полиции, ни суда. Отслеживание таких деятелей для госорганов – вопрос времени. Для потребителя важно понимать, что, если «учитель» не может организовать собственный бизнес, то вряд ли он сможет вас чему-то научить», - заверил специалист.

Помимо этого, адвокат напомнил, что заключение договора является обязательной составляющей покупки образовательного курса. Из договора можно установить срок обучения, стоимость, результат, которого может достигнуть клиент, а также порядок расторжения документа. Отсутствие согласования этих важных составляющих курса, не позволят клиенту защитить себя в полной мере в случае, если курс окажется для него неплодотворным, добавил он.

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