Продал металлоизделий на 100 млн рублей: генерал-майор Иван Попов арестован по делу о мошенничестве

Бывшего командующего 58 армией генерал-майор Ивана Попова арестовали по делу о мошенничестве. Его подозревают в продаже около двух тысяч тонн металлоизделий, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, военнослужащий продал материалы, предназначенные для строительства укреплений на Запорожском направлении. Именно там Попов и отвечал за оборону.

Помимо командующего, правоохранители начали расследование в отношении бизнесмена, который помогал реализовывать металл. Общая сумма ущерба составила более 100 млн рублей.

Попов занимал должность командующего 58 армией до июля 2023 года. После его отстранили от исполнения обязанностей.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в мошенничестве Аяз Шабутдинов питается блюдами из ресторана СИЗО. Об этом рассказали правозащитники.