Обвиняемый в мошенничестве Аяз Шабутдинов питается блюдами из ресторана СИЗО

Обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере блогер и бизнес-тренер Аяз Шабутдинов посещает спортивный зал в СИЗО и питаться блюдами из ресторана. Об этом рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Арслан Хасавов.

По его словам, Аяз хорошо отозвался о местном спортзале, но пищу, которую предлагают в следственном изоляторе, ест очень редко.

«На обед сегодня подавали суп и макароны с мясом, однако, со слов Шабутдинова, в основном он питается продуктами из передач и из ресторана СИЗО», — приводит Газета.Ru слова правозащитника.

Как подчеркнул Хасавов, Шабутдинов не жаловался на условия содержания, пребывал в хорошем настроении и много улыбался.

Напомним, Аяз Шабутдинов был арестован судом в ноябре минувшего года. Его задержали по делу о 50 эпизодах мошенничества. По данным следствия, ущерб от действий бизнес-тренера составил около четырех миллионов рублей.

Ранее Таганский районный суд города Москвы удовлетворил ходатайство прокуратуры о наложении ареста на имущество и счета Шабутдинова.