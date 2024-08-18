Продал машину возлюбленной и заставил взять кредит: сына миллиардера заподозрили в мошенничестве

Артем Аблитаров, сын сооснователя марки водки «Белуга» и миллиардера Андрея Аблитарова, стал фигурантом уголовного дела. Молодого человека заподозрили в мошенничестве. От его действий пострадала бывшая девушка, передает Telegram-канал Baza.

По данным СМИ, сын миллиардера познакомился с будущей избранницей в фитнес-клубе. Сначала отношения молодых людей складывались идеально, однако потом наследник Аблитарова стал странно себя вести.

Парень переписал на себя машину возлюбленной и продал ее. Затем он попросил девушку взять кредит. Деньги Артем обещал вернуть, но так этого и не сделал.

Позже девушка узнала от бывшей Аблитарова, что он уже поступил похожим образом с ней. Чтобы разрешить ситуацию, возлюбленная Артема обратилась в полицию.

Ранее сын миллиардера Мусы Бажаева разбил полковнику глаз и сломал скулу. Дебошира оперативно задержали и доставили в отдел.