Мать державшего в плену девушку 14 лет «Смолинского маньяка» избежала наказания

Мать Владимира Ческидова, которого прозвали «Смолинским маньяком», избежала наказания за соучастие в похищении. Дело в ее отношении прекратили. Об этом сообщает портал Ura.ru.

По данным источника, близкого к следствию, женщине удалось избежать ответственности по определенной причине.

«С Ческидовой сняли обвинения в похищении человека. Так как она помогла пленнице ее сына сбежать. Дело в ее отношении прекращено», — объяснил источник.

Журналисты связались с пресс-службой СКР по региону, но там не стали пока комментировать данное дело. Адвокат женщины тоже отказался высказаться по этому поводу.

Напомним, что мать Ческидова и его самого задержали вместе. Ей было предъявлено обвинение в похищении человека. Фигурировала версия о том, что женщина помогала сыну удерживать человека в плену. После задержания она была направлена на лечение в психдиспансер.

Что касается самого Владимира Ческидова, то по сообщению Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, ему диагностировали шизофрению. По версии Следствия, 51-летний мужчина не отдавал отчет своим действиям, поэтому будет отправлен на принудительное лечение. Решение вынесет суд.

Напомним, что «Смолинский маньяк» похитил 19-летнюю девушку и 14 лет держал ее в доме, где жила мать. Девушке чудом удалось сбежать, когда он находился в неадекватном состоянии и забыл закрыть дверь. Также в погребе мужчины были найдены останки другой жертвы – девушки, которую он «убил и расчленил».

Ранее актриса Светлана Светикова вспомнила, как в 18 лет ее похитил серийный маньяк.