Проблемы не с косметикой, а с коммуникацией: Театр Моссовета залило водой

В Театре Моссовета произошло ЧП — там случилась коммунальная авария. После прорыва труб здание культурного учреждения залило водой, передает Telegram-канал real cultras.

По данным СМИ, те, кто обсуждали, как выглядит театр после ремонта, смотрели не туда. Если у здания и имеются проблемы, то не косметического характера, а связанные с коммуникациями.

В том числе по этой причине культурное учреждение залило водой. Художественным руководителем театра на данный момент является Евгений Марчелли, с которым заключили контракт не на три года, как принято, а на один.

По мнению авторов Telegram-канала, ему дали что-то наподобие испытательного срока перед возможным увольнением. Однако теперь участь Мачелли, можно сказать, решена.

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