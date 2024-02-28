Преследовал несколько часов: полиция задержала сталкера, который изнасиловал петербурженку в ее же квартире

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании 20-летней жительницы Северной столицы. Мужчина преследовал девушку несколько часов, а после надругался над ней в ее же квартире, передает Telegram-канал Mash на Мойке.

Стражам порядка удалось задержать предполагаемого насильника по горячим следам. Им оказался 29-летний молодой человек. По данным следствия, он преследовал понравившуюся ему девушку от ТЦ на Сенной площади до ее квартиры на Проспекте Просвещения. Там он проник в жилище петербурженки, надругался над ней и пригрозил расправой.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Его фигуранту вменяют насильственные действия сексуального характера, сопряженные с угрозой убийства.

Ранее в Мурино таксист-иностранец изнасиловал 43-летнюю женщину на первом свидании. Злоумышленник надругался над жертвой в машине.